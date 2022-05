Autofahrer flieht nach Unfall in Kehl

Ein Unbekannter ist am Dienstag nicht nur gegen ein geparktes Auto gefahren: Später verletzte er sogar einen Zeugen. Zu allem Überfluss war er auch noch ohne Zulassung unterwegs.

Nach einem Unfall mit anschließender Flucht am Dienstagabend gegen 20 Uhr in der Kinzigstraße sucht die Polizei nach Zeugen. Der bislang unbekannte Fahrer eines Mercedes Vaneo mit Rastatter Kennzeichen fuhr zunächst gegen ein geparktes Auto mit französischem Kennzeichen, so die Polizei.

Anschließend wollte der Mann den Unfallort verlassen. Dabei fuhr einen Zeugen des Unfalles an, der sich dadurch leicht verletzte. Laut der Polizei dürfte ein Grund der Flucht darin gelegen haben, dass der Mercedes keine Zulassung hatte. Das Auto war den Ermittlungen zufolge zuvor an einen bislang unbekannten Mann verkauft worden.

Die Polizei bittet nun Zeugen, sich unter der Rufnummer (0 78 51) 89 30 zu melden