Autofahrer kollidiert bei Kehl in entgegenkommendes Fahrzeug

Nachdem ein Autofahrer auf der B28 bei einem Überholmanöver frontal in ein Auto gestoßen ist, sucht die Polizei nach Zeugen oder weiteren Geschädigten.

Am Montagmorgen

Ein Autofahrer ist bei einem Überholmanöver auf der Bundesstraße 28 in Höhe Kehl am Montagmorgen gegen 6 Uhr in ein entgegenkommendes Auto kollidiert.

Ein 63-jähriger Mann befuhr mit seinem Ford die B28 zunächst in Richtung A5 und folgte der Abfahrt der Bundestraße dann in Richtung Auenheim, teilte die Polizei mit.

In der Kurve kam der 46-jährige Fahrer eines entgegenkommenden, schwarzen Opels schließlich bei einem Überholmanöver auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Ford.

Bei dem Zusammenprall wurde der eine Person leicht verletzt und musste durch den hinzugerufenen Rettungsdienst abgeholt werden. Außerdem entstand an den Autos ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro.

Zeugen gesucht

Die Ermittler des Polizeireviers Kehl bitten Zeugen die den Unfall im Kurvenbereich beobachtet haben, gegebenenfalls selbst gefährdet wurden oder Angaben zu dem vorherigen Fahrverhalten des Unfallverursachers machen können sich unter der Telefonnummer (0 78 51) 8 93 0 zu melden.