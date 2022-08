Autofahrer kollidiert in Kehl mit Streifenwagen

Zu einem Unfall mit einem Streifenwagen kam es am Freitagnachmittag in der Straße „Am Läger“ in Kehl.

Gegen 17 Uhr sollte dort ein 50 Jahre alter Autofahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, teilt dir Polizeistelle Offenburg mit.

Nachdem dieser in einer Zufahrt eines Privatgrundstückes stoppte und der Streifenwagen dorthin folgte, setzte der Mann sein Fahrzeug zurück und kollidierte mit dem stehenden Polizeiauto.

Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf rund 7.000 Euro geschätzt.