Autofahrerin fährt zwei Fußgänger in Kehl an

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto haben sich zwei Fußgänger am Mittwoch in Kehl leicht verletzt. Nun hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Eine Autofahrerin hat am Mittwochabend zwei Fußgänger in Kehl angefahren. Diese verletzten sich bei dem Unfall leicht, teilte die Polizei mit.

Die Autofahrerin fuhr am Mittwoch gegen 19.40 Uhr auf der Straße „Am Ziegelhof“ in Richtung Kleinriedstraße. Dort musste sie an der Kreuzung zur Kleinriedstraße wegen Radfahrern anhalten. Als sie anschließend nach links in die Kleinriedstraße abbiegen wollte kam es zum Zusammenstoß mit den zwei Fußgängern.

Eine 58-jährige Frau kam durch den Zusammenstoß zu Fall. Ihr 58-jähriger Begleiter fiel auf die Motorhaube und stürzte danach auf den Boden.

Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben die Ermittlungen aufgenommen.