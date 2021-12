Autorennen unter Alkoholeinfluss findet an roter Ampel in Kehl ein Ende

Wilde Hatz in Kehl

Die Vorwürfe wiegen schwer: Mit gut 200 Stundenkilometern über die Bundesstraße, vermutlich Teilnahme an einem illegalen Autorennen und dazu mit Alkohol am Steuer.

Den Beamten des Polizeireviers Kehl fiel am Montagmorgen gegen 2 Uhr auf der Bundes 28 ein Auto-Fahrer auf, der mit stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Kehl unterwegs war.

Der 31-Jährige konnte, wie das Polizeipräsidium Offenburg in seinem Bericht schreibt, nach seiner Fahrt mit zeitweise Geschwindigkeiten jenseits von 200 Stundenkilometer an einer roten Ampel in Kehl gestoppt werden.

Während der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Mann zudem offensichtlich unter Alkoholeinwirkung stand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast eineinhalb Promille.

Die Folge war Blutprobe. Die Polizei kassierte den Fahrzeugschlüssel des Mannes. Er gelangt nun zur Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr sowie wegen eines verbotenen Autorennens, heißt es im Bericht weiter.