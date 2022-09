Mit Durchsuchungsbeschluss

Rund 100 Ratten in Wohnhaus in Kehl gefunden

Nachdem auf einer Straße im Kehler Stadtteil Zierolshofen mehrere Ratten gesichtet wurden, rückte der Kommunale Ordnungsdienst an. Was Einsatzkräfte in einem verwahrlosten Haus gefunden haben.