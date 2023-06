Beim Stehlen erwischt: Junge Frau geht auf Ladendetektiv in Kehl los

Eine 20-Jährige hat nach einem versuchten Diebstahl in der Kehler Innenstadt den Ladendetektiv körperlich verletzt. Die Polizei nahm die Frau fest.

Am Donnerstag

Der Ladendetektiv eines Drogeriemarktes in der Innenstadt von Kehl hat am Donnerstagnachmittag eine 20-Jährige beim Stehlen erwischt. Wie die Polizei mitteilte, versuchte die in Frankreich wohnende Ladendiebin ein hochwertiges Parfüm zu entwenden.

Bei der anschließenden Kontrolle verhielt sich die 20-Jährige gewalttätig und verletzte den Ladendetektiv im Gesicht und am Arm. Die hinzugezogene Polizeistreife nahm die Frau fest und brachte sie auf das Polizeirevier in Kehl.

Polizeiliche Recherchen ergaben, dass die junge Frau von mehreren Dienststellen gesucht wird und sich illegal im Bundesgebiet aufhält. Die Ermittlungen dauern an.