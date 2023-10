Betrunkener rammt drei Autos in Kehl und läuft davon

Ein betrunkener Mann hat in Kehl mit seinem Auto mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt und so einen Gesamtschaden von über 15.000 Euro verursacht. Die Polizei fasste ihn später zu Fuß.

Mehrere Fahrzeuge, die am Fahrbahnrand der Goldscheuerstraße in Kehl abgestellt waren, hat ein betrunkener Autofahrer am Sonntag beschädigt. Die Polizei teilte mit, dass dabei ein Gesamtschaden von mehr als 15.000 Euro entstand.

Der 42-Jährige kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Auto an der linken Straßenseite, das er so auf das nächste geparkte Auto schob. Dann geriet der Betrunkene auf die rechte Straßenseite, wo er mit einem weiteren Auto zusammenstieß.

Er verließ daraufhin sein Auto und lief zu Fuß davon. Wenig später fasste ihn eine Polizeistreife.

Die Polizei bittet nun Zeugen des Unfalls, sich unter (07 81) 21 12 11 zu melden.