50.000 Euro Schaden bei fahrlässiger Brandstiftung in Kehl

Mehrere Garagen, Mülltonnen, Fahrräder und Motorroller wurden bei einem Brand am Freitagabend in Kehl beschädigt.

Am Freitagabend, gegen 21.15 Uhr, wurde der Polizei ein Mülleimerbrand in der Beethovenstraße in Kehl gemeldet. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei fest, dass bereits mehrere Garagen in Brand stehen.

Durch diesen Brand wurden mehrere Garagen, Mülltonnen, Fahrräder, Motorroller und ein Baum zerstört beziehungsweise erheblich beschädigt, so die Polizei in einer Presseinformation. Die Polizei geht derzeit von fahrlässiger Brandstiftung aus.

Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen. Auch die Geschädigten sind bislang nicht bekannt.

Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Kehl, Telefon 07851/8930, in Verbindung zu setzen.