Brauner Audi flüchtet nach Unfall beim Ausparken in Kehl

Auf einem Parkplatz in Kehl ist es am Montag zu einer Unfallflucht gekommen. Die Polizei sucht nun nach dem braunen Audi, der einen Schaden von etwa 3.000 Euro verursacht hat.

Eine unbekannte Person in einem braunen Auto der Marke Audi hat am Montag zwischen 16.15 und 16.45 Uhr beim Ausparken auf einem Parkplatz in der Vogesenallee in Kehl ein anderes geparktes Auto beschädigt. Die Polizei teilte mit, dass der Unfallverursacher daraufhin flüchtete und das andere Auto mit einem Schaden in Höhe von 3.000 Euro zurückließ.

Die Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls und nach Hinweisen zur flüchtigen Person. Unter der Rufnummer (0 78 51) 89 30 können sich Zeugen und Hinweisgeber melden.