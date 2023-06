Bundespolizei nimmt gesuchte Straftäter in Kehl und Offenburg fest

Zu zwei Festnahmen ist es am Dienstag in Offenburg und Kehl gekommen. Die Bundespolizei konnte dabei zwei gesuchte Straftäter sicherstellen.

Bei einer Kontrolle in Kehl und in Offenburg haben Beamte der Bundespolizei am Dienstag zwei gesuchte Straftäter festgenommen. Wie die Bundespolizei mitteilte, bestand gegen den Festgenommenen in Kehl ein Haftbefehl wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz. Ein Freund des Mannes konnte die fällige Geldstrafe bezahlen und somit eine 40-tägige Haftstrafe, für den 46-Jährigen abwenden.

Am Bahnhof in Offenburg wurde ein Mann festgenommen, der wegen Erschleichen von Leistungen gesucht wurde. Zuvor war der 33-Jährige ohne gültigen Fahrschein in einem ICE von Karlsruhe nach Offenburg unterwegs gewesen. Er konnte die fällige Geldstrafe nicht bezahlen und wurde zur Verbüßung von 30 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe in ein Gefängnis eingeliefert.