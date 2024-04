Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle in Kehl und Baden-Baden

Beamte der Bundespolizei haben am Dienstag mehrere Haftbefehle vollstreckt. Ein Mann wurde ins Gefängnis eingeliefert.

Die Beamten der Bundespolizei am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden haben am Dienstagmittag einen gesuchten Straftäter verhaftet. Bei der lagebildabhängigen Kontrolle eines Fluges aus Spanien stellten die Beamten einen 21-jährigen spanischen Staatsangehörigen fest, gegen den Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz bestand, teilte die Bundespolizeiinspektion mit.

Die Freundin des Mannes konnte den geforderten Geldbetrag in Höhe von 211 Euro bezahlen.

Weitere Festnahme fand statt

Am Grenzübergang Kehl Europabrücke wurde an diesem Abend ein weiterer Mann festgenommen. Hier wurde ein 28-jähriger georgischer Staatsangehöriger als Insasse eines grenzüberschreitenden Fernreisebusses angetroffen. Gegen den Mann bestand ein Haftbefehl wegen gemeinschaftlichem Diebstahl. Zur Verbüßung einer Restfreiheitsstrafe von 98 Tagen wurde der 28-Jährige nach Abschluss der Maßnahmen in das Gefängnis eingeliefert.