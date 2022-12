Neues Gesetz in Planung

Coffeeshops und Drogentouristen: Droht Kehl zu einem Kiffer-Mekka zu werden?

Wenn der Verkauf von Cannabis in Deutschland ab 2024 legal wird, könnte Kehl ein Problem bekommen. Oberbürgermeister Wolfram Britz will Amsterdamer Zustände vermeiden und wandte sich jetzt an die Bundesregierung.