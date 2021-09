Deutsch-französische Streife nimmt gesuchten Straftäter in Kehl fest

Im Rahmen der intensivierten Kontroll-und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich hat eine gemeinsame Streife von Beamten der Bundespolizei und französischer Grenzpolizei einen gesuchten Verbrecher gestern festgenommen.

Wie das Bundespolizeiinspektion Offenburg mitteilte, gelang die Festnahme eines 34-Jährigen, der wegen Erschleichen von Leistungen per Haftbefehl gesucht wurde, in einem Fernverkehrszug von Straßburg nach Karlsruhe. Da er selbst nicht in der Lage war, die erforderliche Geldstrafe zu bezahlen, entrichtete eine Bekannte den fälligen Betrag und konnte somit eine 40-tägige Haftstrafe abwenden.