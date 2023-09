„Die Ermittlungen der Kriminalpolizei nach dem oder den Verantwortlichen der Brände laufen weiterhin auf Hochtouren“, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Bei den Ermittlern seien viele Anrufe eingegangen.

In Neumühl war zuletzt am Sonntagabend ein landwirtschaftlich genutztes Gebäude in Brand geraten. Der Sachschaden betrug nach früheren Angaben rund 350.000 Euro. Zuvor hatte es bereits andernorts gebrannt. Wie die Ermittler am Montag berichtet hatten, wird bei zwei Fahrzeugbränden und dem Brand einer Pergola von Brandlegung ausgegangen.

Feuerwehr erneut im Einsatz

Wie die Polizei nun berichtete, war die Feuerwehr in der Nacht zum Mittwoch bei den landwirtschaftlichen Anwesen erneut im Einsatz, um ein aufloderndes Glutnest zu löschen.

Es gab Rauch, aber keine offenen Flammen. Ob es möglicherweise auch beim jüngsten Brand einen konkreten Verdacht auf Brandstiftung gibt, blieb zunächst offen.