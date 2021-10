Dieb bedroht Angestellte in Kehler Geschäft

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Dieb und einer Angestellten soll es am Montagmorgen in einem Kehler Geschäft gekommen sein. Die Polizei sucht Zeugen.

Bei einem räuberischen Diebstahl soll es am Montagmorgen kurz nach 11 Uhr in einem Geschäft in der Blumenstraße in Kehl zu einem Streit gekommen sein. Wie die Polizei mitteilte, soll der 26-jährige Tatverdächtige im Geschäft eine Mütze genommen haben. Als er den Laden verließ, ohne zu bezahlen, soll er die Angestellte bedroht haben.

Der Ladenbesitzer sprach den Mann noch in der Nähe an, wobei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Anschließend wurde der 26-Jährige von Beamten des Polizeireviers Kehl festgenommen. Ein Richter erließ einen Haftbefehl gegen den wohnsitzlosen Mann. Die Kriminalpolizei sucht nach weiteren Zeugen: Wer hat am 4. Oktober in der Kehler Innenstadt gegen 11.10 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern beobachtet?