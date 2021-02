Die Kreise und Kommunen sollen es richten: Nach diesem Motto wird in der Corona-Krise fest schon gewohnheitsmäßig verfahren. Und so blicken die Städte und Gemeinden weiter besorgt auf die Frage, ob Frankreich nicht doch noch zum Hochinzidenzgebiet wird.

Inzidenz in Frankreich weiter um 200

An diesem Donnerstag hörten die Kommunen aus der Region ganz genau hin. Würde das Robert-Koch-Institut Frankreich zum Hochinzidenzgebiet erklären? Und welche Folgen hätte das für die Region?

In kaum einem anderen Bereich sind die Widersprüche und Ungewissheiten der Corona-Politik von Bund und Ländern so schmerzlich spürbar wie an der deutsch-französischen Grenze. Dass die offen bleibt, das hat man im Frühjahr gemerkt, ist für die Region nicht nur angesichts zehntausender Berufspendler von vitalem Interesse.

Verantwortung bei Städten und Gemeinden