Ein 35-Jähriger greift eine Frau und Polizeibeamte in Kehl an

Die Polizei hat am Mittwochabend in Kehl einen Mann nach aggressivem Verhalten festgenommen.

Ein 35-jähriger Mann ist am frühen Mittwochabend in einem Hotel auf eine Mitarbeiterin und später auf Polizeibeamte losgegangen. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Beamten gegen 18 Uhr in ein Hotel in der Hauptstraße zu Hilfe gerufen.

Beim Eintreffen der Polizei war der 35-Jährige zunächst ruhig und verhielt sich unauffällig. Anschließend ging er aber auch auf die Polizisten los. Diese nahmen den Mann vorläufig fest und brachten ihn auf ihr Revier.

Bei der Festnahme und später auf dem Revier schlug und trat der 35-jährige Mann die Polizisten. Schließlich spuckte er auch auf die Beamten. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens musste der Mann eine Nacht auf dem Revier verbringen.