Bislang unbekannte Einbrecher sind am Dienstagabend in ein Wohnhaus in Kehl-Kork eingebrochen. Dort stahlen sie mehrere Werkzeuge.

Einbrecher haben aus einem Wohnhaus in der Gerbereistraße in Kehl-Kork am Dienstagabend mehrere ältere Werkzeuge gestohlen. Die Polizei teilte mit, dass die noch unbekannten Täter zwischen 17.30 und 18.30 Uhr über ein Fenster im Erdgeschoss in die Wohnung eindrangen. Die Höhe des Schadens ermittelt die Polizei derzeit.

Zeugen oder Hinweisgeber können sich unter der Rufnummer (0 78 51) 89 30 bei der Polizei melden.