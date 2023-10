In eine Wohnung in der Kehler Straße in Kehl-Marlen sind Unbekannte am Montag eingebrochen. Die Polizei teilte mit, dass die Einbrecher Bargeld stahlen. Der Bewohner des Apartments fand gegen 20.30 Uhr eine aufgebrochene Wohnungstür vor.

Polizei sucht Zeugen

Nach der Spurensicherung durch Kriminaltechniker ermittelt die Polizei nun. Zeugen können sich unter der Telefonnummer: (0 78 51) 89 30 melden.