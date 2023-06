Auf einem Supermarktparkplatz ist ein Fahrer am Dienstagmorgen in einen anderen Wagen gefahren und anschließend unerkannt geflüchtet. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Ein bislang Unbekannter ist am Dienstagmorgen auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Boschstraße in Kehl in ein Fahrzeug gefahren. Wie die Polizei mitteilte, beging der Unfallverursacher anschließend Fahrerflucht.

Im Zeitraum zwischen 8.35 und 8.50 Uhr fuhr der Täter gegen den geparkten Pkw des Geschädigten. Der verursachte Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Zeugen gesucht: (0 78 51) 89 30