Fahrt von Straßburg nach Karlsruhe: Mann versucht mit gefälschtem Ausweis einzureisen

Die Polizei hat am Dienstag in einem Zug von Straßburg nach Karlsruhe einen Mann mit gefälschtem Ausweis ausmachen können. Wie sich herausstellte, hätte der 34-Jährige gar nicht nach Deutschland einreisen dürfen.

Beamte haben am Dienstag während Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen in einem Zug von Straßburg nach Karlsruhe einen Mann verhaftet.

Wie die Polizei mitteilte, zeigte der gebürtige Tunesier den Beamten einen italienischen Personalausweis vor. Es stellte sich heraus, dass dieser gefälscht war.

Zudem stellten die Beaten fest, dass der Mann bereits wegen mehrerer Delikte der Polizei bekannt war.

Asylantrag des Mannes wurde abgelehnt

Außerdem hatte er einen Asylantrag gestellt, welcher abgelehnt wurde. Sein tunesischer Reisepass habe sich bereits bei der zuständigen Ausländerbehörde befunden.

Der falsche italienische Ausweis wurde dem 34-Jährigen abgenommen. Weiterhin ordnete das Amtsgericht an, den Mann in Abschiebehaft zu nehmen, sodass er in die Abschiebehafteinrichtung in Pforzheim gebracht wurde.

Ihn erwarten nun mehrerer Strafanzeigen.