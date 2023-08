Ein gesuchter Straftäter ist am Dienstag in Kehl von der Bundespolizei festgenommen worden. Er konnte seine Geldstrafe nicht vollständig bezahlen.

Ein 34-Jähriger ist am Dienstag in Kehl festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilte, bestand gegen den Mann ein Haftbefehl wegen versuchten Diebstahls in Tateinheit mit Sachbeschädigung.

Nicht bezahlte Geldstrafe

Beamte der Bundespolizei haben den Tatverdächtigen im Kehler Stadtgebiet verhaftet. Er war zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Da er den Restbetrag nicht aufbringen konnte, wurde er zur Verbüßung von acht Tagen Freiheitsstrafe in das Gefängnis gebracht.