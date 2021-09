Gewinnung mit Geothermie gekoppelt

Firmen wollen zwischen Baden-Baden und Kehl Lithium abbauen

Mehrere Firmen streben in der Region zwischen Kehl und Baden-Baden den Abbau von Lithium an. Eine davon ist die Vulcan Energie Ressourcen GmbH, deren Geschäftsführer Horst Kreuter durchaus die Gefahr sieht, dass die wachsende Nachfrage an Lithium eine gewisse Goldgräberstimmung in der Region aufkommen lässt.