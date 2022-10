Psychischer Ausnahmezustand

Frau beschießt fahrende Autos in Kehl mit Stahlkugeln

Eine Frau steht im Verdacht, am Dienstagnachmittag mit einer Zwille Stahlkugeln auf vorbeifahrende Autos in der Leutesheimer Straße in Kehl geschossen zu haben. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.