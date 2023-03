Frau leistet Widerstand gegen die Polizei in Kehl

Eine 41-jährige Frau hat sich am Montag in Kehl gegen Beamte widersetzt. Gegen sie wird nun ermittelt.

Die Polizei hat nach einer körperlichen Auseinandersetzung in einem Gebäude in Goldscheuer am Montagmittag Ermittlungen eingeleitet. Gegen 13.20 Uhr soll es zu einem Streit zwischen einer 41-Jährigen und zwei Senioren gekommen sein, teilte die Polizei mit.

Als die Beamten mit der Frau an ihrer Wohnanschrift in Kontakt treten wollten, fanden sie bei der Frau eine kleine Menge Drogen. Daraufhin versuchte die 41-Jährige zu flüchten und leistete anschließend Widerstand gegen die Polizisten. Dadurch verletzten sich die Polizisten leicht.

Gegen die Frau wird nun wegen mehrerer Straftaten ermittelt. Ob auch gegen die zwei Senioren strafrechtlich ermittelt werden muss, wird noch geprüft.