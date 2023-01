Gefälschte Pässe: Polizei schickt in Kehl zwei Männer zurück nach Frankreich

Zwei Männer wurden von der Polizei am Dienstag in Kehl mit gefälschten Pässen erwischt. Sie wurden nun ausgewiesen und dürfen zunächst nicht wieder nach Deutschland einreisen.

Bei einer Polizeikontrolle an der Tram D Haltestelle beim Bahnhof in Kehl haben zwei Algerier am Dienstagnachmittag versucht sich mit falschen Pässen auszuweisen. Die Polizei teilte mit, dass beide Fotos eines portugiesischen bzw. italienischen Ausweises auf ihren Smartphones vorzeigten.

Recherchen ergaben, dass es sich bei diesen Dokumenten um Fälschungen handelte. Da beide angaben, aus Straßburg nach Kehl gekommen zu sein, mussten sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder zurück nach Frankreich und erhalten mehrjährige Einreiseverbote für Deutschland. Darüber hinaus müssen sie mit Anzeigen wegen unerlaubter Einreise und Urkundenfälschung rechnen.