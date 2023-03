Gestohlenes Werkzeug entdeckt: Polizei schnappt zwei mutmaßliche Einbrecher in Kehl

Bei einer Verkehrskontrolle am Mittwoch haben Beamte zwei mutmaßliche Diebe in Kehl vorläufig festgenommen. Auf der Rückbank des Autos fand die Polizei gestohlenes Werkzeug.

Die Polizei hat am Mittwochmorgen zwei mutmaßliche Einbrecher in Kehl enttarnt. Wie die Beamten mitteilten, kontrollierte eine Streifenbesatzung gegen 4.15 Uhr in der Irringheimer Straße ein verdächtiges Auto mit französischem Kennzeichen.

Die Polizei stellte dabei auf der Rückseite des Autos diverse Werkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro fest. Dabei handelte es sich um das Diebesgut einer naheliegenden Baustelle. Beide Insassen wurden vorläufig festgenommen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden der 20-Jährige und sein Komplize wieder entlassen. Das gestohlene Werkzeug erhielt der Eigentümer zurück. Die Polizei ermittelt nun gegen beide Männer wegen besonders schweren Diebstahls.