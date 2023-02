Getrübte Fastnachtslaune in Kehl: Knöllchen für falschparkende Narren

Getrübte Fastnachtslaune in Kehl: Die Stadt hat am Wochenende rund 200 Strafzettel an Falschparker verteilt. Viele Autos standen auf Wiesen.

Dies dürfte einigen Besuchern des Kehler Narrenumzugs die närrische Laune verhagelt haben: Etwa 200 Falschparker und Falschparkerinnen haben am vergangenen Wochenende in Kehl einen Strafzettel an der Windschutzscheibe ihres Fahrzeugs vorgefunden.

Darunter waren sowohl Autofahrer, die ihren Pkw in Brandschutzzonen abgestellt hatten, als auch solche, die auf Grünstreifen geparkt und dadurch Schäden verursacht haben, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Diese weist darauf hin, dass gerade am Sonntag vor Beginn des großen Fastnachtsumzugs zum Beispiel auf dem Läger-Parkplatz und anderen Parkflächen noch Stellplätze frei waren.

Die Mitarbeiter des Gemeindevollzugsdienstes kontrollierten am Sonntag zunächst, dass die Umzugsstrecke und die Hauptzufahrten frei waren, damit die Umzugsfahrzeuge passieren konnten.

Grünflächen notfalls mit Flatterband absperren

Anschließend waren sie in den Seitenstraßen der Innenstadt unterwegs und wiesen anfahrende Zuschauerinnen und Zuschauer auch auf freie Parkplätze hin, wenn diese dabei waren, ihre Fahrzeuge verkehrswidrig oder auf Grünstreifen abzustellen. Nicht wenige Autofahrer kamen der Aufforderung nach und suchten sich andere Parkmöglichkeiten, berichtet die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Parken auf Grünstreifen wird nach Bußgeldkatalog mit 55 Euro geahndet.

Die Stadt wird künftig bei Großveranstaltungen die Parkmöglichkeiten noch besser ausschildern und Grünflächen notfalls mit Flatterband absperren, da die Reparatur der beschädigten Flächen arbeitsaufwendig und teuer ist. Außerdem wird sich die Verwaltung darum kümmern, dass die Kommunikation mit den Ordnern des Veranstalters des Umzugs verbessert wird.