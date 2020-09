Graffitiwand bietet neues Instagram-Fotomotiv in Kehl

Mit Passerelle des deux Rives, Trambrücke und malerischen Sonnenuntergängen über dem Rhein konnte Kehl bislang bereits Selfie-Fans und Instagramern like-verdächtige Kulissen bieten. Nun ist die Stadt um mindestens zwei Motive reicher: Vor einer von Graffiti-Künstler Hannes Felix Kramer gestalteten Wand mit zwei unterschiedlichen Motivseiten können sich Verliebte, Verlobte und Verheiratete ablichten (lassen) oder auch Einzelpersonen, Freunde und Freundinnen ein Bekenntnis zu ihrer Heimatstadt und ihrem rheinübergreifenden Lebensraum in die Welt schicken.

Die Graffiti-Wand ist ein gemeinsames Projekt der BSW Anlagenbau und Ausbildung GmbH (BAG), der Otto Thüm KG, der Schreinerei Kleinhans GmbH, des Ingenieurbüros Kuno F. Siegenführ, der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungs-GmbH Kehl sowie der Stadt Kehl.

Etwa eine Woche lang haben die Auszubildenden der BAG – Leon Seitz, Marlon Oßburg, Felix Krumm und Matthias King – unter Anleitung ihrer Ausbilder, Nico Baaß und Benjamin Staufer, am massiven Stahlrahmen für die Ich-liebe-dich-Wand gearbeitet, so die Stadt Kehl. Die Graffitis liefern Mitarbeiter der Schreinerei Kleinhans am späteren Vormittag an, die Ausbildenden tragen sie hoch auf die Grasfläche und gemeinsam mit Nico Baaß und Benjamin Staufer hängen sie die dreigeteilten Bilder in die Rahmen ein, schieben sie an die richtige Position und fixieren sie.

Motiv für Hochzeitsbilder

Die Idee für die Ich-liebe-dich-Wand mit der Skyline von Kehl und Straßburg hatte Nicole Thüm. Sie wollte vor allem Paaren, die sich in der Villa Schmidt trauen lassen, einen Hintergrund bieten, vor dem sich etwas andere Hochzeitsbilder machen lassen. Sie engagierte dann auch Graffiti-Künstler Hannes Felix Kramer, der sich sofort für diese Aufgabe begeisterte. Die Konstruktion wurde so gestaltet, dass sich die Platten recht einfach austauschen lassen, das Motiv also im Laufe der Zeit verändert werden kann.

Im Sommer 2020 stellte die Schreinerei Kleinhans ihre Halle zur Verfügung, wo Hannes Felix Kramer seiner Arbeit nachgehen konnte: In insgesamt 25 Stunden besprühte er die knapp drei Meter hohen Wände und verwendete dabei mehr als 70 verschiedene Farbtöne.

Während die der Villa Schmidt zugewandte Seite der Wand zwei Schirme zeigt, deren Abschluss die Silhouette von Kehl und Straßburg bildet und unter denen der Schriftzug „Ich liebe dich – Je t‘aime“ prangt, zieren markante Gebäude von Kehl und Straßburg, darunter der Weißtannenturm, der Wasserturm, die Friedenskirche sowie die Saint-Paul-Kirche und das Münster, die Seite in Richtung Trambrücke. Drumherum ranken sich die Noten des Badner-Liedes und der Marseillaise.