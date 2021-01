Langsam hebt der Bundespolizist seine Warnkelle in die Höhe. Der Kastenwagen aus Litauen hält am Grenzübergang in Kehl an. Der Fahrer kurbelt pflichtbewusst schnell sein Fenster herunter. Auf der Straßenseite gegenüber steht ein weiterer Polizist mit einer Maschinenpistole um die Schulter. Er hat die Situation voll im Blick.

Der Transporter sieht schäbig aus. Der weiße Lack ist dreckig. Rost dominiert schon an manchen Stellen. Nach einem kurzen Wortwechsel deutet der Polizist auf die Parkplätze am Zollhäuschen. Der weiße Kastenwagen bewegt sich mit aufheulendem Motor langsam in die angedeutete Richtung.

Seit November intensiviert die Bundespolizei zur Unterstützung der Länder bei der Pandemie-Bekämpfung die Grenzkontrollen in der Region. An den Grenzübergängen in Iffezheim, Freistett, Altenheim und Kehl werden nun öfter die weiß-orangefarbenen Pylonen wieder aufgestellt.

Wir sind an Bahnhöfen, in Zügen, an Flughäfen und an den Landesgrenzen unterwegs“, sagt Dieter Hutt, Sprecher der Bundespolizeiinspektion in Offenburg. Insbesondere auf den Grenzübergang in Iffezheim haben die sowohl die deutschen als auch die französischen Grenzschützer einen Blick. Dort befindet sich kurz hinter der Grenze das Outlet-Center Roppenheim. „Unsere Kollegen stellen sich dort meistens am Kreisverkehr hinter der Grenze auf“, erzählt Hutt. Aus Gründen des Infektionsschutzes darf die Grenze nur noch aus triftigen Gründen überquert werden. Einkaufen gehört nicht dazu.

Auf dem Parkplatz am Zollhaus in Kehl wird der weiße Kastenwagen von zwei Bundespolizisten in Empfang genommen. „Ausweise, Führerschein und Fahrzeugpapiere, bitte", sagt einer der Beamten dem Fahrer. Die Schiebetür des Lieferwagens öffnet sich. Sie gibt den Blick auf vier Männer mit ihrem Mundnasenschutz unter der Nase frei. In der Fahrerkabine sitzen ebenfalls zwei Männer

„Die Männer verstoßen höchstwahrscheinlich gegen das Infektionsschutzgesetz", sagt Dieter Hutt, Sprecher der Bundespolizeiinspektion in Offenburg. Außer sie sind auf dem Weg zur Arbeit, meint er. An einem Samstag sei das aber eher unwahrscheinlich.













Einer der kontrollierenden Polizisten fragt die Männer nacheinander mit einem Mix aus Englisch und Französisch, wohin sie unterwegs sind.