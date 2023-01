Havarie im Kehler Hafen: Motorschiff knickt beim Beladen ein

Havarie im Kehler Rheinhafen: Bei der Beladung mit Schlacke ist ein Frachtschiff in der Mitte eingeknickt. Die Kehler Feuerwehr musste eindringendes Wasser und Treibstoff abpumpen. Das Schiff wurde am Vormittag wieder entladen, schreibt das Polizeipräsidium Einsatz in einer ersten Mitteilung zu dem Vorfall, der sich gegen 8 Uhr im Bereich der Badischen Stahlwerke ereignet hatte.

Menschen wurden nicht verletzt

Die Havarie geschah nach Polizeiangaben während des Beladevorgangs eines so genannten Gütermotorschiffs. Das Schiff knickte in der Mitte ein. Glücklicherweise seien dabei keine Menschen verletzt worden, so die Polizei weiter. Es kam demnach auch nicht zum Austritt von Gefahrgut oder Treibstoff. Am Vormittag wurde das Schiff, das bei der Eisenherstellung entstehende Schlacke geladen hatte, entladen. Sowohl ins Schiff eingetretenes Wasser als auch der Treibstoff des Frachters werden zur Zeit von der Feuerwehr abgepumpt.

Es komme zu keinen Beeinträchtigungen des Schiffsverkehrs auf dem Rhein, teilt das Polizeipräsidium Einsatz bei dem die Wasserschutzpolizei angesiedelt ist, weiter mit. Der Grund für das Einknicken des Schiffs sei unbekannt und müsse noch von einem Sachverständigen ermittelt werden.

Die Polizei ermittelt

Die Wasserschutzpolizei Kehl ist ebenfalls im Einsatz, die Ermittlungen laufen. Welche Auswirkungen der Vorfall auf den Betrieb der badischen Stahlwerke hat, blieb zunächst offen.

Das Unternehmen im Kehler Rheinhafen wickelt einen Großteil seines Warenverkehrs über den Hafen ab. Eisen und Stahl sind für rund zwei Drittel des Güterumschlags von mehr als vier Millionen Tonnen verantwortlich, die der Kehler Hafen auf der deutschen Rheinseite im Jahr bewegt.