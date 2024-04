Heranwachsende schlagen und verletzen sich gegenseitig in Kehl

Bei einem Streit in Kehl am Mittwochabend haben sich mindestens drei Heranwachsende gegenseitig geschlagen und verletzt.

Zu Streitigkeiten mehrerer Personen ist es am Mittwochabend, gegen 19 Uhr in der Maurice-Ravel-Straße in Kehl gekommen. Die Polizei teilte mit, dass sich mindestens drei Heranwachsende aus unbekanntem Grund gegenseitig schlugen und so leicht verletzten.

Im Anschluss begaben sich die Beteiligten und eine Vielzahl weiterer Personen zum Polizeirevier in Kehl. Vor und im Dienstgebäude beleidigten sie sich gegenseitig. Die Personen mussten durch Einsatzkräfte des Polizeireviers räumlich getrennt werden.

Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Nachdem die Beamten den Fall aufgenommen hatten, entließ sie die Streitenden wieder. Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.