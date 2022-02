Brand in Kehl verursacht 55.000 Euro Sachschaden

Eine Küche brennt am Dienstagabend in Kehl und dabei werden sieben Personen leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 55.000 Euro geschätzt.

Ein Küchenfeuer in der Raiffeisenstraße hat am Dienstagabend Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und der Polizei auf den Plan gerufen. Wie Polizei mitteilte, geriet gegen 20.30 Uhr Öl in einem Küchentopf in Brand.

Als die Feuerwehr eintraf, war das Feuer bereits durch einen Bewohner gelöscht, ein Übergreifen auf das Kücheninventar konnte nicht verhindert werden. Sieben Hausbewohner wurden mit einer leichten Rauchvergiftung in umliegende Kliniken gebracht.

Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 55.000 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden von Beamten des Polizeireviers Kehl geführt.