Jugendliche verletzen 17-Jährige mit Messer in Kehl

Eine 17-jährige Frau hat sich bei einer Auseinandersetzung am Samstag in Kehl leicht verletzt. Jugendliche bedrohten sie zuvor mit einem Messer.

Einkaufszentrum in Kehl

Vor einem Einkaufszentrum in Kehl kam es am Samstagabend eine Schlägerei zwischen mehreren Personen. Dabei bedrohten zwei Frauen eine 17-Jährige mit einem Messer, teilte die Polizei mit.

Die Polizei rückte am Abend mit mehreren Streifenwagen in die Blumenstraße aus, nachdem dort eine Schlägerei gemeldet wurde. Beim Eintreffen der Beamten zerstreute sich die Personen in verschiedene Richtungen.

Vor Ort fanden die Beamten eine 17-jährige Frau vor. Diese wurde von Jugendlichen mit einem Messer bedroht und dabei leicht verletzt. Auf dem Weg zum Polizeirevier nahmen die Polizisten die mutmaßliche Angreiferin und ihre Freundin fest. In der Tasche der Verdächtigen fanden sie ein auf die Beschreibung zutreffendes Messer.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind bisher unklar.