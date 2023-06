Jugendlicher schlägt Polizisten bei Festnahme in Kehl

Nach einem Streit in einer Bar in Kehl in der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat sich ein Jugendlicher aggressiv gegen seine Festnahme gewehrt.

Aufgrund eines Streits in einer Bar in der Bahnhofstraße in Kehl waren Polizisten am Freitagmorgen gegen 2.30 Uhr im Einsatz. Die Polizei teilte mit, dass vor Ort ein 17-Jähriger die Beamten direkt aggressiv anging und sie beleidigte.

Wegen seines aggressiven Verhaltens nahmen die Polizisten den 17-Jährigen fest

Da er sich gegen die die polizeiliche Untersuchung wehrte, entschieden die Polizisten schließlich ihn in Gewahrsam zu nehmen. Bei der Festnahme und bei dem Transport zur Dienststelle trat und schlug er nach den Polizisten. Drei Polizeibeamte verletzte er damit leicht.