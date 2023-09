Ein Unbekannter hat die Seitenscheibe eines geparkten Autos in Kehl-Auenheim eingeschlagen, um daraus Gegenstände zu stehlen.

Die Seitenscheibe eines auf einem Parkplatz an der Straße „An den Sportanlagen“ in Kehl-Auenheim abgestellten Autos hat ein Unbekannter am Mittwochabend zwischen 17 Uhr und 18 Uhr eingeschlagen. Die Polizei teilte mit, dass die Person dabei verschiedene persönliche Gegenstände aus dem Fahrzeug stahl.

Zeugen können sich telefonisch bei der Polizei melden

Den Gesamtschaden ermittelt die Polizei derzeit. Zeugen können sich unter (0 78 51) 89 30 bei der Polizei melden.