Kehl: Autofahrer ohne Führerschein verursacht Unfall

Ein Autofahrer ist am Mittwoch in Kehl mit einem anderen Auto zusammengeprallt. Später stellte sich heraus, dass der Mann keinen gültigen Führerschein hat.

Ein 37-Jähriger hat am Mittwochabend in Kehl einen Verkehrsunfall verursacht. Gegen 23.05 Uhr konnte er offenbar aufgrund von Schneeglätte an der Einmündung Christa Seric-Geiger-Straße/Königsberger Straße nicht mehr rechtzeitig anhalten, teilte die Polizei mit. Dadurch prallte er mit dem Auto eines 27-Jährigen zusammen, der von der Geigerkreuzung kam und eigentlich Vorfahrt gehabt hätte.

Bei dem Zusammenstoß schob es das Fahrzeug des 27-Jährigen noch auf ein drittes Auto. Keiner der drei Beteiligten verletzte sich dabei. Der entstandene Sachschaden beläuft sich aber auf insgesamt etwa 20.000 Euro. Eines der Autos musste sogar abgeschleppt werden.

Später stellte die Polizei fest, dass der 37-Jährige keinen gültigen Führerschein besitzt. Sein Auto sei zudem wohl nicht versichert, hieß es in der Pressemitteilung.