Kaufinteressent wird beim Autohandel in Kehl erpresst und ausgeraubt

Unbekannte haben einen Interessenten beim Ankauf eines Autos am Mittwoch in Kehl erpresst und beraubt. Es entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich.

Unbekannte haben einen Interessenten beim Ankauf eines vermeintlich zum Verkauf stehenden Fahrzeuges am Mittwoch gegen 12.30 Uhr in Kehl erpresst.

Nach Angaben der Polizei traf sich der Kaufinteressent in seinem Büro in der Kehler Innenstadt zunächst mit einem Unbekannten, der einen SUV zum Kauf anbot. Nach der gemeinsamen Fahrt in den Hafen, erwarteten zwei Mittäter den Mittvierziger. Die Täter zwangen den Mann unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe seines Bargeldes.

Die drei Tatverdächtigen flüchteten im Anschluss mit ihrer Beute in einem dunklen Renault. Es entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Rufnummer (07 81) 21 28 20 telefonisch zu melden.