Ein unbekannter Täter ist am Dienstagmorgen in ein Wohnhaus eingedrungen und hat Bargeld gestohlen. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Ein bislang unbekannter Täter ist am Dienstagmorgen zwischen 10 Uhr und 11 Uhr offenbar durch eine offene Kellertür in ein Haus in der Kleinriedstraße eingedrungen. Im Inneren des Hauses entwendete er mehrere Hundert Euro Bargeld, teilte die Polizei mit.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer (0 78 51) 89 30 zu melden.