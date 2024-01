Unbekannte schlagen Fenster einer Schule in Kehl ein

An einer Schule in Kehl haben Unbekannte über Silvester Fenster eingeschlagen und einen Mülleimer und eine Straßenlaterne auf dem Schulhof beschädigt.

An einer Schule in der Vogesenallee in Kehl haben unbekannte Täter zwischen Sonntag 15 Uhr und Montag 12 Uhr mehrere Fenster mit Holzpfählen eingeschlagen. Die Polizei teilte mit, dass sie außerdem im Schulhof mehrere Mülleimer sowie eine Straßenlaterne beschädigten. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei ermittelt nun und bittet Zeugen, sich unter (0 78 51) 89 30 zu melden.