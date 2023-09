Mitarbeiter erwischt 30-Jährigen beim Diebstahl in Kehl

Ein 30-Jähriger hat am Donnerstag mehrere E-Zigaretten aus einem Geschäft in Kehl gestohlen. Ein Mitarbeiter verfolgte und stoppte den Dieb.

Nachdem ein 30-Jähriger am Donnerstagabend mehrere E-Zigaretten in Kehl gestohlen hat und im Anschluss geflüchtet ist, gelang es einem Mitarbeiter des Ladengeschäfts, den Mann zu verfolgen, zu stoppen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Wie die Polizei mitteilte, entwendete der Dieb gegen 20.30 Uhr in einem Shisha-Geschäft in der Hauptstraße mehrere E-Zigaretten im Wert von rund 200 Euro und verließ den Laden, ohne die Ware zu bezahlen.

Der Verkäufer wurde auf den Diebstahl aufmerksam und verfolgte den Flüchtenden, bis er ihn in der Schulstraße stoppen und festhalten konnte. Der 30-Jährige setzte sich zur Wehr und stieß seinen Verfolger zu Boden.

Tatverdächtiger trug ein Messer bei sich

In der darauffolgenden körperlichen Auseinandersetzung am Boden konnte der Mitarbeiter den Beschuldigten festhalten. Sowohl der Dieb als auch der Mitarbeiter des Geschäfts wurden dabei leicht verletzt und mussten im Anschluss medizinisch behandelt werden.

Bei der vorläufigen Festnahme und Durchsuchung des Mannes entdeckten die Beamten ein Butterfly-Messer sowie das Diebesgut in dessen Rucksack. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg erließ die zuständige Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Offenburg am Freitagmittag einen Haftbefehl wegen des Vorwurfs des schweren räuberischen Diebstahls. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.