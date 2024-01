Ein 28-Jähriger hat einen 38-Jährigen auf dem Parkplatz eines Discounters in Kehl angegriffen und geschlagen. Der 28-Jährige wurde in Gewahrsam genommen.

Ein 28-Jähriger hat einen 38-Jährigen am Dienstagnachmittag gegen 16.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Königsberger Straßer in Kehl angegriffen und geschlagen.

28-Jähriger leistet Widerstand gegen Polizei

Nach Angaben der Polizei konnte der 28-Jährige trotz Widerstand gegen die Beamten in Gewahrsam genommen werden. Er blickt nun einem Strafverfahren wegen Körperverletzung entgegen. Der Angegriffene wurde zur Behandlung seiner Verletzungen in ein nahegelegenes Klinikum gebracht