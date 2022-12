Kehl: Mann flüchtet mit kleiner Menge Drogen vor Polizeikontrolle

Ein 26-Jähriger hat gestern Abend versucht vor einer Polizeikontrolle an der Unterführung am Bahnhof in Kehl zu flüchten. Die Polizei teilte mit, dass der der Mann, als er erkannte, dass die Polizisten ihn kontrollieren wollen, sofort die Flucht ergriff. Nach einer kurzen Verfolgungsjagt mit einem Streifenwagen, fassten ihn die Beamten dennoch. Er verhielt sich aggressiv, schlug und trat wild um sich. Deshalb fesselten ihn die Polizisten mit Handschellen und brachten ihn zur Dienststelle. Die Polizei vermutet, dass der Grund für sein Verhalten eine kleine Menge Drogen war, die er bei sich hatte. Er muss nun mit Anzeigen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen.