18-Jähriger leistet Widerstand bei Festnahme in Kehl

Am Montagabend ist ein junger Mann in Kehl aufgrund eines Haftbefehls festgenommen worden. Dabei leistete er massiven Widerstand.

Aufgrund eines vorliegenden Haftbefehls ist ein polizeibekannter 18-Jähriger, am Montag, 8. April, gegen 18 Uhr in der Kehler Straße in Marlen von Beamten des Polizeireviers Kehl festgenommen worden.

Der 18-Jährige leistete Widerstand

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Offenburg leistete der junge Mann dabei massiven Widerstand. Er versuchte die Beamten zu schlagen, zu treten und beleidigte sie lautstark.

Schließlich spuckte er einem der Polizisten ins Gesicht. Der 18-Jährige wurde auf das Polizeirevier Kehl verbracht und sieht nun mehreren Strafverfahren entgegen.