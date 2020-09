Kehl: Polizei findet Cannabis in Motorrad

Beamte des Polizeireviers Kehl haben am Dienstagnachmittag im Bereich des Friedhofes in der Kinzigallee in Kehl an einem geparkten Motorrad Cannabisgerucht wahrgenommen. Bei einer anschließenden Kontrolle konnten die Beamten Drogen im Motorrad sicherstellen. Ebenfalls waren an dem Motorrad Kennzeichen angebracht, die nicht zu dem Zweirad gehörten. Daraufhin beschlagnahmte die Polizei das Motorrad.

Bei einer zuvor durchgeführte Personenkontrolle eines 25-Jährigen und eines 26 Jahre alten Mannes, die in der Nähe des Motorrads mit Helmen unterwegs waren, fanden die Beamten ebenfalls ein zurückgelassenes Tütchen mit Drogeninhalt. Die Polizei ermittelt derzeit, ob die Gegenstände und das Zweirad mit den beiden kontrollierten Personen in Verbindung stehen.