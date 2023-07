Einbruch in Kehler Schulgebäude: Polizei sucht Zeugen

Ein Zeuge hatte am Sonntag in Kehl die aufgebrochene Eingangstür einer Kehler Schule entdeckt. Unbekannte waren in das Gebäude eingebrochen.

Am Wochenende

Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in eine Schule in Kehl eingebrochen.

Wie die Polizei mitteilte, meldete ein Zeuge am Sonntagnachmittag, dass die Eingangstür des Gebäudes in der Iringheimer Straße aufgebrochen wurde. Die Einbrecher hatten die Scheiben eingeschlagen, um in das Schulinnere zu gelangen.

Täter hinterließen 5.000 Euro Schaden

Der entstandene Sachschaden werde auf rund 5.000 Euro geschätzt. Ob die Täter aus dem Gebäude etwas stahlen, sei noch unklar. Das Polizeirevier Kehl hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.