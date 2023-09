Am Sonntagnachmittag hatte eine Gruppe aus Männern einen Mann an seiner Wohnanschrift aufgesucht. Offenbar ist ein Streit dieser Tat vorausgegangen.

Am Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr hatten fünf Männer zwischen 22 und 36 Jahren, offenbar nach vorausgegangenen Streitigkeiten in der Nacht zuvor, einen Mann an seiner Wohnanschrift in der Hauptstraße aufgesucht. Wie die Polizei mitteilte, kam es zu versuchter Körperverletzung, wechselseitige Bedrohung und Sachbeschädigung.

Mann stellte sich Gruppe offenbar mit Messer und Beil entgegen

Die Gruppe ein Gartentor niedergetreten und auf das Grundstück des Mannes gelangt sein. Der Bewohner stellte sich den Männern offenbar mit einem Messer und einem Beil entgegen. Beim Eintreffen der Polizei legte der Mann Beil und Messer unaufgefordert zu Boden, sodass diese noch vor einer weiteren Eskalation sichergestellt werden konnte.

Nach Platzverweisen erwartet die Beteiligten nun ein Ermittlungsverfahren.