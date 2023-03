Kehl: Trunkenheitsfahrt endet in Totalschaden

Ein 26-jähriger Autofahrer verursachte am Sonntagmorgen in Kehl mehrere Sachschäden und einen Totalschaden an seinem eigenen Auto. Wie die Polizei mitteilte, startete der Mann gegen 4.20 Uhr seine Fahrt auf einem Parkplatz in der Siemensstraße. Dabei beschädigte er drei parkende Autos und einen Zaun. Trotz eines entstandenen Schadens von etwa 25.000 Euro, fuhr der 26-Jährige weiter.

Als sich der Fahrer auf der Daimlerstraße in Richtung Graudenzer Straße befand, kollidierte er mit einem Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel, einem Baum und der Betonumrandung des dortigen Kreisverkehrs. An dem Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von 20.000 Euro.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 2 Promille. Der Fahrer und sein Beifahrer wurden leicht verletzt. Der Stadt entstand ein Schaden von 3.000 Euro.