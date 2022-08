Kehl: Unbekannter bricht in Schule ein und durchsucht Klassenräume

Ein vermeintlicher Dieb ist in der vergangenen Woche in eine Kehler Schule eingebrochen. Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen.

Ein Einbrecher hat im Zeitraum zwischen dem Dienstag letzter Woche und vergangenem Montag in einer Schule in der Haydnstraße in Kehl sein Unwesen getrieben.

Wie die Polizei mitteilte, hebelte der Täter eine Tür auf der Gebäuderückseite auf, um ins Gebäudeinnere zu gelangen. Der Unbekannte habe daraufhin sämtliche Klassenräume durchsucht. Ob er etwas gestohlen hat, wird derzeit noch ermittelt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang auch noch unbekannt.

Wer Hinweise oder verdächtige Beobachtungen in dem Zeitraum gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Kehl in Verbindung zu setzen.